FOTO Scuole al via i lavori di riqualificazione della palestra dell’Ite ‘Gallo’ di Aversa
Tempo di lettura: 2 minuti È stato consegnato il cantiere per i lavori di riqualificazione della palestra dell’Istituto Tecnico Economico “Alfonso Gallo” di Aversa. Si tratta del primo intervento del nuovo “ Piano Scuola ” della Provincia di Caserta, promosso dal presidente Anacleto Colombiano, che prevede opere per rendere le scuole del territorio più sicure, moderne e funzionali. Il progetto del “Gallo”, del valore di circa 300 mila euro, comprende manutenzione straordinaria e ristrutturazione: impermeabilizzazioni, rifacimento di intonaci e pavimentazioni, sostituzione delle pluviali, sistemazione degli infissi e riqualificazione delle aree esterne di accesso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
