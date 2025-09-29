FOTO e VIDEO | Straordinaria partecipazione alla Run for Franci a Foiano della Chiana
Foiano della Chiana si è stretta in un abbraccio collettivo per ricordare Francesco Mazzerelli, amico e concittadino prematuramente scomparso. La camminata “Run for Franci”, organizzata in occasione del suo compleanno, ha visto la presenza di centinaia di persone che hanno percorso insieme le. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
