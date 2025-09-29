Fossacesia aperte le domande per l' uso della palestra scolastica di via I maggio nell' anno sportivo 2025 2026

Chietitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A seguito della firma dello schema di convenzione tra il Comune di Fossacesia e l’istituto comprensivo Pietro Donato Pollidori, è stato pubblicato l’avviso per la concessione in uso della palestra scolastica di via I Maggio.  La struttura sarà disponibile in orario extrascolastico per attività. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: fossacesia - aperte

