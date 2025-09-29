Forza Italia Tajani lancia il Manifesto della libertà | Puntiamo a quota 20%

Ilmattino.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le bandiere di Forza Italia e il sottofondo di Azzurra libertà chiudono la tre giorni di Telese Terme. È il giorno più atteso. Che si chiude con la presentazione del nuovo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

forza italia tajani lancia il manifesto della libert224 puntiamo a quota 20

© Ilmattino.it - Forza Italia, Tajani lancia il Manifesto della libertà: «Puntiamo a quota 20%»

In questa notizia si parla di: forza - italia

Pier Silvio Berlusconi, Forza Italia e quella voglia di entrare in politica

Forza Italia Giovani Benevento al fianco di Coldiretti: “Difendiamo il Sannio e il Made in Italy”

Ma i volti nuovi di Forza Italia esistono?

Forza Italia, Tajani lancia il Manifesto della libertà: «Puntiamo a quota 20%» - Le bandiere di Forza Italia e il sottofondo di Azzurra libertà chiudono la tre giorni di Telese Terme. Scrive ilmattino.it

Tajani lancia Manifesto inclusivo per quota 20%: Fi diversa da alleati - Per raggiungerlo Forza Italia deve allargare i propri confini: parlare ai delusi del centrosinistra (che ... Riporta askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Forza Italia Tajani Lancia