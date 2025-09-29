Forza Italia si rinnova Tajani lancia il Manifesto della Libertà | Puntiamo al 20% alle Politice
Il vicepremier cerca equilibrio e al contempo tenta di trovare la via che possa portare veramente il partito a quel 20% di consensi tanto auspicato. Il percorso però non è facile ed è costellato anche da una serie di compromessi inevitabili. "Morto Berlusconi ho dovuto fare un cambiamento totale. Lui era il leader e copriva tutte le magagne con la bacchetta magica. Ma io non sono lui", ha ricordato lo stesso Tajani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
