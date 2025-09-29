Forza Italia Errico | Con Forza Italia il Sannio dimostra di saper lottare
Tempo di lettura: < 1 minuto “La tre giorni di Telese Terme è stata un successo straordinario, che ha confermato ancora una volta la centralità di Forza Italia nel dibattito politico regionale e nazionale”. Lo dichiara Fernando Errico, candidato al Consiglio regionale della Campania per Forza Italia. “Un ringraziamento va al nostro leader nazionale, Antonio Tajani, per la sua costante vicinanza, al segretario regionale e capogruppo FI al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello, e all’onorevole Francesco Maria Rubano, anche segretario provinciale di Forza Italia, per il loro impegno e il grande lavoro organizzativo svolto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: forza - italia
Pier Silvio Berlusconi, Forza Italia e quella voglia di entrare in politica
Forza Italia Giovani Benevento al fianco di Coldiretti: “Difendiamo il Sannio e il Made in Italy”
Ma i volti nuovi di Forza Italia esistono?
Finiti i canti e balletti di Tajani alla festa di Forza Italia partono i festeggiamenti delle banche. Il Ministro ha confermato che non metteranno "MAI" tasse sugli extraprofitti miliardari. Ci accusavano falsamente di assistenzialismo quando facevamo misure per chi - facebook.com Vai su Facebook
Dalla festa di Forza Italia a Telese Terme, in Campania, il ministro degli Esteri Antonio Tajani è tornato a escludere possibili attacchi russi all'Italia. Di @vascopirri #GR1 - X Vai su X
Telese Terme Fi, dal Sannio nuovo corso: ora obiettivo Palazzo Mosti - Il nuovo corso degli azzurri, consacrato nella tre giorni che si è conclusa ieri con ... Riporta ilmattino.it
Dai diritti ai candidati civici, Tajani presenta il nuovo manifesto di Forza Italia - Trentuno anni dopo Berlusconi, il segretario annuncia il nuovo corso: "Dobbiamo diventare il partito del ceto medio, vogliamo che tutta Italia diventi ceto medio". Come scrive ilfoglio.it