Tempo di lettura: < 1 minuto “La tre giorni di Telese Terme è stata un successo straordinario, che ha confermato ancora una volta la centralità di Forza Italia nel dibattito politico regionale e nazionale”. Lo dichiara Fernando Errico, candidato al Consiglio regionale della Campania per Forza Italia. “Un ringraziamento va al nostro leader nazionale, Antonio Tajani, per la sua costante vicinanza, al segretario regionale e capogruppo FI al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello, e all’onorevole Francesco Maria Rubano, anche segretario provinciale di Forza Italia, per il loro impegno e il grande lavoro organizzativo svolto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Forza Italia, Errico: “Con Forza Italia il Sannio dimostra di saper lottare”