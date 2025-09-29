Torna il 14 ottobre a Milano #FORUMAutoMotive, l’evento ideato dal giornalista Pierluigi Bonora dedicato ai temi chiave della mobilità. Presso l’Enterprise Hotel e in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale, l’edizione autunnale proporrà una giornata di incontri e dibattiti tra istituzioni, esperti e rappresentanti della filiera automotive. La mattinata (8.30-13.00) si aprirà con la consegna del Premio “Cuore&Motori” a Vanni Oddera, pro rider freestyle motocross e ideatore della Mototerapia, occasione per discutere di inclusione e accessibilità della mobilità per le persone con disabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - #FORUMAutoMotive, il 14 ottobre a Milano focus su sicurezza, inclusione e futuro dell’auto europea