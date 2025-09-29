Forte | FI In crescita in Campania lo dimostreranno i numeri

Tempo di lettura: < 1 minuto “ La Lega è ormai ovunque il terzo partito della coalizione. Molti uscenti in Campania dovranno dire addio al seggio, mentre Forza Italia avrà sia alle regionali che alle politiche molti più seggi da assegnare che uscenti. Siamo in crescita costante e in Campania lo dimostreremo con i numeri, partendo dalla provincia di Caserta”. Lo sostiene Amelia Forte, commissario provinciale di Forza Italia a Caserta.  L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

