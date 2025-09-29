Forte all’ultimo respiro Gol partita di Imbrenda
FORTE DEI MARMI: Barsottini, Credendino (35' pt Deda), Sapienza (17' st M. Mengali), Del Soldato (35' pt Seriani), Zambarda, Lossi (19' st Vaira), Colombi, N. Papi (30' st Bigini), F. Mengali, M. Papi, Imbrenda. (A diposizione: Calò, Gentile, Alberti, Adami). All. Y. Papi. SETTIMELLO: Marchi, Mina (21' st Nencini), Gori, Giusti, Testaguzza, Dinna, Becattini, Tham Mame, Rocco, Liberati (36' st Licciardello), Cavicchi (21' st Fiumi). (A disposizione: Cecconi, Varago, Lombardi, Colzi, Caputo, Baldi). All. Giannini. Arbitro: Mathia Bragazzi di Carrara (assistenti di linea Elena Trandetti di Pontedera e Matteo Puvia di Carrara).
Il Forte piange Armani. L’annuncio sulla Capannina fu l’ultimo gesto d’amore
Lazza chiede rispetto per Ultimo e i fan dopo screzi passati: “Ha venduto 250mila biglietti vuol dire che è forte”
Al Newcastle con i sauditi del fondo Pif non è cambiato niente: hanno venduto il più forte (Isak) l’ultimo giorno
L'ultimo ostacolo tra noi e la gloria Mondiale è la sempre più forte Bulgaria, guidata da un CT che ci conosce molto ma molto bene... e con un Presidente Federale che per molti di noi Vecchi del Volley rappresenta un vero e proprio mito: l'opposto più ignorante
+++ ALLERTA #METEO, ULTIMO SABATO DI AGOSTO CON FORTE #MALTEMPO AL CENTRO E AL SUD: ALLARME ALLUVIONI IN SERATA TRA #PUGLIA E #ALBANIA | MAPPE
Serie A: Napoli all'ultimo respiro, gol di Anguissa al 95' - Con il cuore in gola, soffrendo fino all'ultimo respiro, il Napoli riesce ad avere la meglio sul Cagliari con un gol di Anguissa al 95', quando ormai il pareggio sembrava un risultato acquisito.
Il Napoli supera il Cagliari all'ultimo respiro: decide un gol di Anguissa - La squadra di Antonio Conte si porta a 6 punti in testa alla classifica insieme alla Roma, vittoriosa a Pisa.