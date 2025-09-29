Formazione clinica Philips per un' assistenza più sicura
Milano, 29 set. (askanews) - Philips, leader nel settore delle tecnologie per la salute, ha scelto di puntare sulla formazione degli operatori sanitari tramite una simulazione ad alta fedeltà sull' utilizzo delle soluzioni di monitoraggio in area critica. Una metodologia didattica innovativa che permette di immergersi in scenari realistici e di sperimentare come la tecnologia possa supportare il processo decisionale clinico in contesti di forte stress. Abbiamo parlato con Irene Fullin - Business Manager Hospital & Ambulatory Monitoring Philips Italia: "L'obiettivo di Philips è quello di fare in modo che le tecnologie e l'innovazione vengano sfruttate proprio per migliorare la cura del paziente e aiutare gli operatori sanitari nell'intercettazione del deterioramento e nella riduzione del rischio clinico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
