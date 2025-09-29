Forlì ricorda Annalena Tonelli a 22 anni dalla scomparsa Il ricordo di Emanuele Capobianco nella veglia in Cattedrale
A 22 anni dalla morte di Annalena Tonelli, Forlì si prepara a vivere due momenti di memoria e riflessione dedicati alla missionaria forlivese. Il primo appuntamento è domenica 5 ottobre, alle 20.30 in Cattedrale, con una veglia missionaria presieduta dal vescovo Livio Corazza. Durante la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
