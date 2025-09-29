Forbidden fruit 2 replica puntata del 29 settembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 29 settembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Dundar si presenta a casa di Zeynep per porgerle delle scuse, ma si imbatte in Caner ed Emir che erano andati li’ per farle uno scherzo. Vedendo i due con il volto coperto, Dundar si spaventa e estrae la pistola minacciando di ucciderli. Poco dopo arriva Zeynep che prova a placare gli animi, ma nella confusione Kaju scappa. Dopo il ritrovamento del cagnolino, Alihan decide di tenerselo, dato che non ritiene Zeynep in grado di occuparsene. La cosa, pero’, disturba Ender, che non vuole vivere con un cane, il che fa tornare Alihan sui suoi passi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
