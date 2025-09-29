Food | si chiude Pane nostrum grande successo per la kermesse dedicata all’arte bianca

(Adnkronos) – Si è conclusa a Senigallia la ventiduesima edizione di Pane Nostrum – Il Salone nazionale dei lievitati, l’evento ideato da Confcommercio Marche e Cia Provincia di Ancona, che mira a fare cultura sul mondo del pane e dare nuova luce alla figura del panettiere e del pizzaiolo. Nel corso della tre giorni, dedicata . Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: food - chiude

Il Vicinato delle Erbe chiude in bellezza con mercatini, dj set e food truck

? Domenica 21 settembre si chiude in bellezza Incrocio Street Food, la manifestazione firmata Pro Loco che porta in piazza sapori e divertimento! Questo il programma di oggi: ? ore 12 ? Pranzo della Domenica ore 19 ? Gli Amici di Nik – Memorial N - facebook.com Vai su Facebook

Blatte vive e morte nei locali: chiuso fast food a Pontedera https://ift.tt/XqOxkFQ https://ift.tt/vpiTJAW - X Vai su X

Food: si chiude Pane nostrum, grande successo per la kermesse dedicata all’arte bianca - Un argomento di grande attualità che ha contribuito a rendere la tre giorni non solo una manifestazione inclusiva ... Lo riporta adnkronos.com

«Il pane è come il ciclo della vita»: l’arte bianca raccontata a Pane Nostrum 2025 - Pane Nostrum 2025 ha preso il via tra masterclass, laboratori, workshop e convegni con maestri panificatori, pasticceri e pizzaioli. Come scrive italiaatavola.net