Fontivegge fermato per strada e arrestato | 55enne rinchiuso in carcere

Fermato, arrestato e rinchiuso dietro le sbarre. I carabinieri hanno arrestato a Fontivegge un 55enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato intercettato in via del Macello, controllato e perquisito. I militari lo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

