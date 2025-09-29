Fontecchio | A Miami con Spoelstra per rilanciarmi E sulla Nazionale vi dico

Alla vigilia del Media Day degli Heat l'azzurro parla della sua nuova esperienza dopo Detroit: "Coach "Spo" è anche venuto a trovarmi a Roma mentre ero con la Nazionale, una cosa che mi ha fatto davvero molto piacere”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fontecchio: "A Miami con Spoelstra per rilanciarmi. E sulla Nazionale vi dico..."

Basket, Fontecchio si allontana dai Miami Heat: il Fenerbahce si informa

Nuova chance per Fontecchio: dopo il flop con Detroit ripartirà da Miami - Dopo una stagione nella quale l’azzurro ha avuto un ruolo marginale negli schemi di coach Bickerstaff ai Pistons, diversi rumor nelle ultime settimane avevano ... Lo riporta gazzetta.it