Fontecchio | A Miami con Spoelstra per rilanciarmi E sulla Nazionale vi dico

Gazzetta.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia del Media Day degli Heat l'azzurro parla della sua nuova esperienza dopo Detroit: "Coach "Spo" è anche venuto a trovarmi a Roma mentre ero con la Nazionale, una cosa che mi ha fatto davvero molto piacere”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Fontecchio: "A Miami con Spoelstra per rilanciarmi. E sulla Nazionale vi dico..." - Alla vigilia del Media Day degli Heat l'azzurro parla della sua nuova esperienza dopo Detroit: "Coach "Spo" è anche venuto a trovarmi a Roma mentre ero con la Nazionale, una cosa che mi ha fatto davve ...

Nuova chance per Fontecchio: dopo il flop con Detroit ripartirà da Miami - Dopo una stagione nella quale l’azzurro ha avuto un ruolo marginale negli schemi di coach Bickerstaff ai Pistons, diversi rumor nelle ultime settimane avevano ... Lo riporta gazzetta.it

