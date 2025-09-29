Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana la stagione di concerti dell’estate 2025 si conclude al Politeama venerdì 3 ottobre
La stagione estiva 2025 della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana si conclude con un doppio appuntamento di grande respiro sinfonico, affidato a una delle bacchette più carismatiche del panorama internazionale: John Axelrod, già direttore principale dell’Orchestra Sinfonica di Milano e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: fondazione - orchestra
50° anniversario della fondazione Jazz Studio Orchestra, al via con “Amore, Bis!”
Fondazione Musica per Roma, la Jazz Campus Orchestra si esibisce per Mattarella a Castelporziano https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/26/news/mattarella_jazz_campus_orchestra_castelporziano-424872937/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
La Jazz Campus Orchestra, l’orchestra residente della Fondazione Musica per Roma diretta dal Maestro Massimo Nunzi, ha partecipato oggi alla festa di chiusura delle iniziative a carattere sociale dedicate alle fasce deboli della popolazione e alle associazio - facebook.com Vai su Facebook
Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, doppio appuntamento per la chiusura della stagione estiva - La stagione estiva 2025 della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana si conclude con un doppio appuntamento di grande respiro sinfonico ... Scrive italpress.com
Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, i sindacati: “Clima di tensione. Proclamato lo sciopero” - I sindacati evidenziano l'assenza di figure responsabili dell'organizzazione di tutta la produzione artistica della Fondazione ... Scrive ilsicilia.it