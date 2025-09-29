Fondazione Musme il nuovo presidente è Franco Nicastro

Padovaoggi.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con proprio decreto il presidente della Provincia di Padova, Sergio Giordani, ha nominato Franco Nicastro nuovo presidente della Fondazione del Musme - Museo di Storia della Medicina di Padova. La nomina arriva subito dopo le dimissioni rassegnate per ragioni personali del precedente presidente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fondazione - musme

Fondazione Musme, il nuovo presidente è Franco Nicastro - La nomina arriva subito dopo le dimissioni rassegnate per ragioni personali del precedente presidente del Museo di Storia della Medicina di Padova, ovvero Barbara Degani ... Riporta padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Fondazione Musme Nuovo Presidente