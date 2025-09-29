Fondazione Friuli e università 800mila euro per lavoro e sedi rinnovate

Udinetoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Rendere ancora più incisiva la presenza dell'Università di Udine su tutto il territorio friulano”. È l'obiettivo di un accordo – frutto di una rinnovata convenzione – tra la fondazione Friuli e l'ateneo, sottoscritto questa mattina a palazzo Antonini Stringher tra il presidente Bruno Malattia e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fondazione - friuli

Il 17 settembre nasce la Fondazione RECOCER, la prima Comunità di Energia Rinnovabile in Italia con la Comunità Collinare del Friuli

fondazione friuli universit224 800milaFirmata la nuova convenzione: la Fondazione Friuli rafforza il legame con l’Università di Udine - Fondazione Friuli e Università di Udine rinnovano la collaborazione: 800mila euro per didattica, ricerca e sviluppo territoriale. Scrive nordest24.it

fondazione friuli universit224 800milaRinnovata la convenzione tra Fondazione Friuli e Università di Udine - Contributo di 800mila euro per potenziare didattica, ricerca, internazionalizzazione e competitività del territorio con focus su Pordenone ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Fondazione Friuli Universit224 800mila