Fondazione Angelo Vassallo | Costituzione di Parte Civile nel processo per l’abbattimento della Falesia del Cilento
La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, presieduta da Dario Vassallo, annuncia con fermezza la propria costituzione di parte civile nel processo penale relativo all’abbattimento tramite esplosivo di un tratto di falesia all’interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, patrimonio riconosciuto dall’UNESCO L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
In questa notizia si parla di: fondazione - angelo
La Fondazione Angelo Vassallo lancia la petizione per intitolare l’Aeroporto “Costa d’Amalfi” (SA) ad Angelo Vassallo
Fondazione Vassallo: “Processi ‘Strade Fantasma’ e ‘Due Torri Bis’, il PD assente. Dov’era il partito di Angelo?”
Processi Strade Fantasma e Due Torri Bis, la Fondazione Vassallo: "PD assente, dov’era il partito di Angelo?
Consultorio Familiare Zelinda - Trescore - Fondazione Angelo Custode | Trescore Balneario - facebook.com Vai su Facebook
Distruzione della falesia a Marina di Camerota. La Fondazione Vassallo si costituisce parte civile - La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, guidata dal Presidente Dario Vassallo, annuncia ufficialmente la propria costituzione di parte civile nel processo penale relativo all’ abbattimento ... Scrive ondanews.it
La Fondazione Vassallo si costituisce parte civile nel processo per la distruzione della Falesia - La giustizia deve accogliere la nostra istanza, non è più tempo di silenzi” La Fondazione ... Segnala msn.com