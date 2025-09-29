Fondazione Angelo Vassallo | Costituzione di Parte Civile nel processo per l’abbattimento della Falesia del Cilento

Cilentoreporter.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, presieduta da Dario Vassallo, annuncia con fermezza la propria costituzione di parte civile nel processo penale relativo all’abbattimento tramite esplosivo di un tratto di falesia all’interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, patrimonio riconosciuto dall’UNESCO L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

