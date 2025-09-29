Follia in aula | agente spinge violentemente a terra una donna davanti ai figli – VIDEO
Brutalità in un tribunale USA: un agente ICE risponde con la forza alle suppliche di una donna, aggredendola davanti ai figli. L’indagine e le polemiche politiche Un video shock è stato girato all’interno di un tribunale di New York. Un agente dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) è stato sospeso dopo essere stato filmato mentre aggrediva violentemente una donna immigrata. La vittima è la moglie di un uomo appena arrestato ed è stata buttata a terra con forza davanti ai suoi due figli terrorizzati. (Screenshot YouTube) – Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
