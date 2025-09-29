Follia creativa e vintage a cielo aperto | torna la Festa dei Matti da Galera

Domenica 5 ottobre in via Roma e dintorni torna la Festa dei Matti da Galera e il Via Roma Street Market!Dalle ore 9 alle 18 i migliori stand di vintage e antiquariato selezionati da Gina Pagnella.Dalle ore 14 ai giardini Merluzzo il dj Pollice di fuoco, dalle ore 16 in via Roma lo swing della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: follia - creativa

Nel 1982 Freddie è al culmine della sua "follia" creativa e spinge i Queen verso Hot Space, l’album più discusso della band: sound black-disco-funk, chitarra in secondo piano e addio al “vecchio” stile. Ma il cerchio si chiuderà con The Miracle e soprattutto I - facebook.com Vai su Facebook

Napoli: il festival Desina celebra la follia creativa e rende omaggio a Bruno Munari - È su questa soglia instabile che si colloca DESINA / 03, il festival indipendente della grafica e delle culture visive che torna a ... Lo riporta exibart.com