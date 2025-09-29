Follia a Cantù inseguimento senza regole in centro | 33enne ubriaco aggredisce i carabinieri
Notte ad alta tensione nel centro di Cantù, dove un inseguimento si è concluso con l’arresto di un 33enne ubriaco e due carabinieri feriti.Tutto è iniziato intorno alle 2, quando un’auto del Radiomobile dei carabinieri, durante un giro di ispezione nei pressi della caserma, ha intercettato una. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: follia - cant
Corinaldo: detenuto in fuga. Il padre di Mattia, morto a 15 anni: “Un’altra follia di questa storia”
Follia negli uffici della polizia locale, pugni e spintoni tra due vigili
Rissa a bottigliate, poi lo spray urticante l?ultima follia maranza in piazza Roma
Follia pura a Pisa #PisaFiorentina - X Vai su X
Follia in Fiore - facebook.com Vai su Facebook
L'ultima follia, i borseggiatori denunciano i cittadini: "Filmati senza autorizzazione" - A Venezia la presenza dei borseggiatori sembra ormai fuori controllo. ilgiornale.it scrive