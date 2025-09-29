Flottiglia civica verso Gaza conto alla rovescia per tratto ad alto rischio

Una piccola flottiglia di attivisti civili prosegue la sua rotta verso la costa di Gaza, consapevole che le prossime quarantott’ore potrebbero proiettarla in uno degli spazi marittimi più delicati del Mediterraneo. Sbircia la Notizia Magazine, in collaborazione con Adnkronos, ha ricostruito nelle ultime ore decisioni, timori e appelli lanciati da bordo. Verso l’area a rischio: . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

flottiglia civica verso gazaLa Flotilla verso Gaza, Crosetto: 'Rischi elevatissimi' - Il ministro della Difesa ha visto una delegazione: 'Prevalga il senso di responsabilità'. Scrive ansa.it

Flottiglia per Gaza: lo scudo umano politico-mediatico contro lo spirito della Convenzione di Ginevra - Le navi della Global Sumud Flotilla sono in viaggio tra Italia e Tunisia, dirette verso Gaza. Riporta affaritaliani.it

