Flotilla | vicini zona rischio e poi Gaza

14.00 Siamo "a 300 miglia dalla Striscia, tra due giorni saremo nella zona di intercettazione e fra tre a Gaza". Lo riferisce Tony Lapiccirella, uno degli italiani a bordo della Flotilla. "La missione è diretta a Gaza, unico modo per aprire un canale umanitario". "Mai preso in considerazione di fermarci a Cipro o altri cambi di rotta. Il pericolo è legato alla violenza israeliana a cui i governi permettono di andare oltre la legge internazionale". 530 nella missione,40 italiani. Mattarella aveva chiesto d'accettare la mediazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it