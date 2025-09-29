Flotilla | vicini zona rischio e poi Gaza
14.00 Siamo "a 300 miglia dalla Striscia, tra due giorni saremo nella zona di intercettazione e fra tre a Gaza". Lo riferisce Tony Lapiccirella, uno degli italiani a bordo della Flotilla. "La missione è diretta a Gaza, unico modo per aprire un canale umanitario". "Mai preso in considerazione di fermarci a Cipro o altri cambi di rotta. Il pericolo è legato alla violenza israeliana a cui i governi permettono di andare oltre la legge internazionale". 530 nella missione,40 italiani. Mattarella aveva chiesto d'accettare la mediazione.
"Flotilla, Israele può fermare gli attivisti più vicini ad Hamas"
Israele e la proposta alla Global Sumund Flotilla: «Consegnate gli aiuti nei porti dei Paesi vicini». Antonio Tajani: «Si evitino altre azioni offensive»
La Flotilla rifiuta la proposta di invio di aiuti a Cipro | La Farnesina agli italiani a bordo: "Sconsigliato proseguire" | Trump: "Sentito Netanyahu, vicini a un accordo per Gaza e la pace"
"VICINI AL PUNTO PERICOLOSO" Le raccomandazioni agli italiani a seguito degli attacchi alle imbarcazioni della Flotilla
Giuseppe #Conte sulla Flotilla: "Io quello che posso dire di fronte a questa iniziativa del presidente Mattarella è dire: fate un supplemento di riflessione, anche perché c'è un rischio di incolumità personale". Aggiunge: "Gli saremo sempre vicino, qualunque deci
Flotilla a due giorni dalla zona ad alto rischio, il capitano della Zefiro: «Ci uccideranno». La denuncia degli ammutinati: troppo protagonismo poca trasparenza - Lo dice Benedetta Scuderi, europarlamentare di Avs che si trova a bordo della Flotilla.
Flotilla avanti verso Gaza: "Tra 2 giorni saremo in una zona ad alto pericolo". Crosetto: "Ci sono rischi elevatissimi" - Incurante dei pericoli, la flotta della Global Sumud Flotilla non si ferma e continua il suo viaggio verso Gaza .