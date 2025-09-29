Flotilla verso Gaza Roma spera ancora nella mediazione Crosetto | Rischi elevatissimi

La Global Sumud Flotilla, composta da 42 imbarcazioni civili cariche di aiuti umanitari (oltre cinquanta italiani coinvolti), sta avanzando lentamente verso Gaza. Le navi si sono lasciate Creta alle spalle dopo una notte difficile per le condizioni del mare molto mosso, ancora monitorate da droni. La destinazione è prevista per giovedì prossimo, salvo imprevisti. Nel frattempo, le pressioni diplomatiche si moltiplicano. La traversata non è soltanto una vicenda di solidarietà internazionale. Per l’Italia è diventata un caso politico che incrocia sicurezza, diplomazia e consenso interno. Gli attivisti insistono sul fatto di muoversi in acque internazionali “nella piena legalità”, come ha dichiarato la portavoce italiana Maria Elena Delia, che ha lasciato la Flotilla a Creta per incontrare le istituzioni a Roma. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

