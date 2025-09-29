Flotilla verso Gaza Prodi | Fermatevi Netanyahu spara

(Adnkronos) – "Arrivate fino alle acque territoriali, poi fermatevi. Non si deve avere altro sangue". E' il messaggio che Romano Prodi invia alla Flotilla, il gruppo di barche che naviga verso Gaza con l'obiettivo dichiarato di porre fine all'''assedio'' di Israele. Le barche dovrebbero arrivare entro 24-48 ore nella zona a rischio e, in teoria,

