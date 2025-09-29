Flotilla verso Gaza nave in avaria per acqua nel motore Soccorsi i passeggeri 4 giorni per arrivare a Gaza

Nuova pausa inaspettata per la Global Sumud Flotilla, la quale fa sapere sui suoi canali social che «la flotta è momentaneamente in pausa per il guasto al motore» della barca. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Flotilla verso Gaza, nave in avaria per acqua nel motore. Soccorsi i passeggeri, 4 giorni per arrivare a Gaza

In questa notizia si parla di: flotilla - verso

Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Global Sumud Flotilla, il 25enne bergamasco in navigazione verso Gaza e l’appello della sindaca Carnevali

Silvia sulla Flotilla verso Gaza, la mamma di Ancona: “Spaventati, ma non ci fermiamo”

Flotilla verso Gaza, Roma spera ancora nella mediazione. Crosetto: "Rischi elevatissimi". Il ministro della Difesa vede una delegazione, avverte dei rischi “non gestibili” e invita alla responsabilità. - X Vai su X

Flotilla verso Gaza, Richard Gere: "Tutti devono fare qualcosa" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, navi in rotta verso Sud. Crosetto: "Rischi elevatissimi" - Le 42 imbarcazioni umanitarie navigano al momento ancora in acque internazionali e prevedono di arrivare giovedì. tg24.sky.it scrive

Flotilla avanti verso Gaza: "Tra 2 giorni saremo in una zona ad alto pericolo". Crosetto: "Ci sono rischi elevatissimi" - Incurante dei pericoli, la flotta della Global Sumud Flotilla non si ferma e continua il suo viaggio verso Gaza . Lo riporta notizie.tiscali.it