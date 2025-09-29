Forse meriterebbe il silenzio che le dedicano i giornali esteri, ma da noi è quasi impossibile non parlare della baldanzosa delegazione italiana della Flotilla diretta a Gaza. Con ben 5 parlamentari a bordo di provata fede progressista (2 dem, 2 Avs e 1 5Stelle) che sfidano le acque territoriali, il lavoro diplomatico del governo e perfino gli appelli vibranti del Colle a tornare indietro. Lo faranno? Al Nazareno sono in difficoltà, dopo l’apprezzamento di Schlein & c. delle parole di Mattarella dovrebbero ‘ordinare’ ai parlamentari di fare le valigie e tornarsene Italia. Ma per ora non se ne parla. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Flotilla verso Gaza: fermi tutti, ci pensa Boldrini. “Il governo convochi l’ambasciatore”