Flotilla verso Gaza Crosetto | Se forzate un blocco navale pericoli non gestibili La replica | Andiamo avanti

(Adnkronos) - Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato oggi, domenica 28 settembre, una delegazione della Flotilla. "Se forzate il blocco navale vi esponete a pericoli non gestibili" ha detto il ministro alla portavoce Maria Elena Delia, riferendo di aver consigliato di "evitare azioni che mettano a rischio vite, in primis di attivisti italiani". "Oggi pomeriggio, alle 15.15, ho incontrato, presso il comando della compagnia dei carabinieri Roma-San Pietro, la portavoce della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, e le altre esponenti del movimento Simona Moscarelli e Giorgina Levi - si legge nella nota -. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Flotilla verso Gaza, Crosetto: "Se forzate un blocco navale pericoli non gestibili". La replica: "Andiamo avanti"

In questa notizia si parla di: flotilla - verso

Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Global Sumud Flotilla, il 25enne bergamasco in navigazione verso Gaza e l’appello della sindaca Carnevali

Silvia sulla Flotilla verso Gaza, la mamma di Ancona: “Spaventati, ma non ci fermiamo”

Nel mare a sud est di Creta, sulle barche della Global Sumud Flotilla verso Gaza, ieri pomeriggio molti erano incollati ai telefonini per l’ennesimo “Security meeting”, ovvero cosa può succedere e come bisogna reagire, il “training non violento” e i “protocolli di - facebook.com Vai su Facebook

Quali porti ha toccato la Flotilla? Quanti gruppi si sono uniti? A che punto è la navigazione verso Gaza? E perchè la mediazione del governo italiano è stata respinta? - X Vai su X

Israele, la guerra a Gaza in diretta, prosegue il viaggio della Flotilla, Crosetto: “Se forzano il blocco rischio effetti drammatici” - Le ultime notizie sul genocidio di Israele a Gaza, prosegue il viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia ... Secondo fanpage.it

Flotilla avanti verso Gaza: "Tra 2 giorni saremo in una zona ad alto pericolo". Crosetto: "Ci sono rischi elevatissimi" - Incurante dei pericoli, la flotta della Global Sumud Flotilla non si ferma e continua il suo viaggio verso Gaza . Si legge su notizie.tiscali.it