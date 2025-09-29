Flotilla verso Gaza Crosetto | Firmerei perché ci siano solo arresti Tajani | I rischi ci sono I parlamentari Pd | All’alt di Israele ci fermeremo

Le quarantasei imbarcazioni della Global Sumud Flotilla continuano la loro rotta verso Gaza. Dopo giorni di navigazione seguiti a distanza dalla fregata Alpino della Marina italiana, nelle prossime ore il convoglio entrerà nell’area considerata a rischio, la cosiddetta “zona di intercettazione ”, che gli attivisti prevedono di raggiungere mercoledì. A quel punto l’unità militare italiana lancerà l’ultimo alert e non seguirà oltre, lasciando la missione senza protezione. A bordo delle navi prevale la determinazione ad andare avanti. Ma cresce il timore per possibili attacchi nelle ore notturne, dopo che nei giorni scorsi diversi droni hanno sorvolato o colpito alcune imbarcazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Flotilla verso Gaza, Crosetto: “Firmerei perché ci siano solo arresti”. Tajani: “I rischi ci sono”. I parlamentari Pd: “All’alt di Israele ci fermeremo”

In questa notizia si parla di: flotilla - verso

Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Global Sumud Flotilla, il 25enne bergamasco in navigazione verso Gaza e l’appello della sindaca Carnevali

Silvia sulla Flotilla verso Gaza, la mamma di Ancona: “Spaventati, ma non ci fermiamo”

La Flotilla continua il suo viaggio verso Gaza nonostante gli ammonimenti. Trump tratta con Netanyahu per la pace ? di Valentina Iannicelli - X Vai su X

Nel mare a sud est di Creta, sulle barche della Global Sumud Flotilla verso Gaza, ieri pomeriggio molti erano incollati ai telefonini per l’ennesimo “Security meeting”, ovvero cosa può succedere e come bisogna reagire, il “training non violento” e i “protocolli di - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla avanti verso Gaza: "Tra 2 giorni saremo in una zona ad alto pericolo". Crosetto: "Ci sono rischi elevatissimi" - Incurante dei pericoli, la flotta della Global Sumud Flotilla non si ferma e continua il suo viaggio verso Gaza . Scrive notizie.tiscali.it

Flotilla in rotta verso Gaza, c’è tempo fino a giovedì per mediare. Crosetto: “Rischi elevatissimi” - Le 42 imbarcazioni umanitarie che hanno deciso di proseguire verso la Striscia navigano al momento ancora in acque internazionali ... Riporta blitzquotidiano.it