Flotilla un ex membro dell’equipaggio svela tutto | Il vero obiettivo non era Gaza

La Global Flotilla, la missione navale composta da 51 imbarcazioni dirette verso Gaza, continua ad avanzare tra le acque del Mediterraneo e a suscitare tensione internazionale. Il convoglio, a cui partecipano attivisti e volontari di diverse nazionalità, ha come obiettivo dichiarato quello di portare aiuti umanitari e di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione nel territorio palestinese. Tuttavia, man mano che si avvicina alla zona controllata da Israele, cresce la preoccupazione per la sicurezza dei partecipanti, tra cui anche la giovane attivista Greta Thunberg. Leggi anche: Mattarella ammonisce la Flotilla: “Non mettete a rischio vostra incolumità”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Flotilla, un ex membro dell’equipaggio svela tutto: “Il vero obiettivo non era Gaza”

In questa notizia si parla di: flotilla - membro

Gaza, ex membro dell'Anp forma gruppo armato a Khan Younis: "Accogliamo chi è contro Hamas" | La Flotilla è salpata da Portopalo carica di aiuti umanitari

con Antonio Mazzeo, membro della Freedom Flottilla; Luigi De Magistris, già sindaco di Napoli in collegamento con la Freedom Flotilla Coalition e il PYM - facebook.com Vai su Facebook

#stopthegenocideingaza #Napoli, giovedì 25 settembre ore 16. Blocchiamo il Genocidio: il #Boicottaggio come strumento di Resistenza dalle #Università al Mare Intervengono: Antonio Mazzeo (membro Freedom Flotilla Handala); Luigi De Magistris (già si - X Vai su X

Flotilla, un ex membro dell'equipaggio svela tutto: "Il vero obiettivo non era Gaza". E Luca Casarini si schiera - La Global Flotilla si avvicina sempre di più a Gaza e questo crea allarme a livello internazionale, visto che in acque israeliane per le 51 barche in missione non ci sarà protezione. Secondo affaritaliani.it

Flotilla: un'altra barca colpita in un sospetto raid con drone - La Global Sumud Flotilla (Gsf) afferma che un'altra sua imbarcazione è stata vittima ieri sera di un sospetto attacco con drone. Si legge su ansa.it