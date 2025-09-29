Flotilla stop tecnico ma missione confermata Salvini | Nessuno cerchi incidenti diplomatici

Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza per rompere simbolicamente il blocco imposto da Israele, ha subito uno stop tecnico a causa di un guasto alla nave Johnny M. Tuttavia, gli organizzatori hanno confermato che la missione proseguirà senza ritardi significativi, con l’arrivo previsto entro quattro giorni. Mentre la flottiglia naviga verso una delle aree più sensibili del Mediterraneo, si accende il dibattito politico in Italia e si moltiplicano gli appelli alla prudenza e al rispetto del diritto internazionale. Guasto tecnico alla nave Johnny M, trasferiti i partecipanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

