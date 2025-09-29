Flotilla stop tecnico ma missione confermata Salvini | Nessuno cerchi incidenti diplomatici
Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza per rompere simbolicamente il blocco imposto da Israele, ha subito uno stop tecnico a causa di un guasto alla nave Johnny M. Tuttavia, gli organizzatori hanno confermato che la missione proseguirà senza ritardi significativi, con l’arrivo previsto entro quattro giorni. Mentre la flottiglia naviga verso una delle aree più sensibili del Mediterraneo, si accende il dibattito politico in Italia e si moltiplicano gli appelli alla prudenza e al rispetto del diritto internazionale. Guasto tecnico alla nave Johnny M, trasferiti i partecipanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
La Freedom Flotilla riparte per Gaza: “Ci saranno decine di barche. Stop all’assedio, il silenzio non è un opzione”
Global Sumud Flotilla, Toscana a fianco missione per Gaza. Stefano Massini: “Stop al massacro”
Medioriente, Global Sumud Flotilla riparte da Barcellona dopo lo stop per maltempo
Albanese a Mattarella: ''Chieda a Israele lo stop al massacro, no alla Flotilla di fermarsi'' #francescalabanese #sergiomattarella #globalsumudflotilla - facebook.com Vai su Facebook
"Fermare il genocidio a Gaza - Difendere la Flotilla - Stop economia di guerra - Abbassate le armi e alzate i salari": questi gli slogan dei manifestanti - X Vai su X
Flotilla, dove si trova? Guasto al motore, 4 giorni per arrivare a Gaza. Il live tracker - Nuova pausa inaspettata per la Global Sumud Flotilla, la quale fa sapere sui suoi canali social che «la flotta è momentaneamente in pausa per il guasto al motore» della ... Lo riporta msn.com
Global Sumud Flotilla. Dalla Sicilia a Gaza - Flotilla non è solo una missione umanitaria, più che mai necessaria nei giorni in cui Israele ha bloccato anche gli aiuti umanitari, costringendo la popolazione a morire di fame se non viene travolta ... cittanuova.it scrive