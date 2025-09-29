Flotilla si avvicina a Gaza cresce l' allerta per un attacco micidiale e Crosetto mette in guardia | Rischi elevatissimi

Quarantotto ore. Questa la finestra temporale rimasta per trovare una soluzione per la Global Sumud Flotilla. La missione umanitaria stima di arrivare a Gaza giovedì, ma già tra due giorni le imbarcazioni saranno nell'area critica. Israele torna a ribadire che la missione viene letta come "una.

Gaza, la nave di Freedom Flotilla si avvicina alla costa: “La marina di Israele è diretta verso di noi per fermarci”

Alla Flotilla è stata offerta oggi un'ultima occasione per uscire bene da una situazione ogni giorno più complicata, man mano che la costa di Gaza si avvicina. Sanno benissimo, e gli è stato ricordato da ultimo dal Cardinale Zuppi, che non esiste un molo di attr

Sumud Flotilla, settembre, da qualche parte in mezzo al mare. Il vecchio intaglia una figurina a forma di Greta Thunberg. Il giovane gli si avvicina, - Un altro attacco di droni. Il vecchio si limita ad annuire. - Hai avuto paura? – insiste il giovane. Il vecchio sputa p

Israele, la guerra a Gaza in diretta, prosegue il viaggio della Flotilla, Crosetto: "Se forzano il blocco rischio effetti drammatici" - Le ultime notizie sul genocidio di Israele a Gaza, prosegue il viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia ...

Flotilla, tra due giorni l'ingresso nella zona ad alto rischio. Quando arriverà a Gaza e perché procede così lentamente? - La Global Sumud Flotilla riparte verso la Striscia e si trova a ora a due giorni di navigazione dalla zona ad alto rischio, fa sapere la stessa missione.