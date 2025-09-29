Flotilla scoppia la polemica Tajani furioso | Sono dei bugiardi

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani chiarisce la posizione del governo italiano sulla vicenda della Global Flotilla, la missione navale diretta verso Gaza per portare aiuti umanitari e contestare il blocco navale israeliano. “Possiamo soccorrere e aiutare i cittadini italiani coinvolti – ha dichiarato il vicepremier – ma è escluso che la marina militare italiana entri in conflitto armato con Israele. Non possiamo scatenare una guerra tra Italia e Israele”. Tajani ha ribadito il principio della responsabilità, sottolineando come i militari italiani non possano essere esposti a rischi evitabili: “I nostri marinai sono in uniforme per servire lo Stato, non per scelte politiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

flotilla scoppia la polemica tajani furioso sono dei bugiardi

