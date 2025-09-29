Flotilla rossa

Ilfattoquotidiano.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– la mia vignetta nel Fatto Quotidiano di oggi in edicola #vignetta #natangelo #edicola #flotilla #umorismo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

flotilla rossa

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla rossa

In questa notizia si parla di: flotilla - rossa

Sceneggiata rossa a Venezia. Toni Servillo vince la Coppa Volpi e fa un comizietto Pro Pal e Pro Flotilla

Se quella della Flotilla (rossa) è una “Mission: Irresponsible…”

Flotilla, corteo a Roma: vernice rossa contro la polizia. Chi spunta in prima fila

Corteo pro-Pal a Roma, lanciata vernice rossa contro la polizia davanti alla Farnesina -  Diversi manifestanti, tra i quali alcuni studenti, arrivati nei pressi della Farnesina con il corteo pro- Segnala blitzquotidiano.it

flotilla rossaProtesta alla Farnesina: Attivisti Spruzzano Vernice Rossa per Sensibilizzare sull'Ingiustizia Sociale - Un vivace evento di protesta si è svolto davanti alla Farnesina, catturando l'attenzione dei passanti grazie all'uso di vernice rossa da parte dei manifestanti. Da notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Rossa