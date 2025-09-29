Flotilla quanto costa la fregata italiana che scorta le navi? A bordo 168 uomini cannoni e sistema missilistico
Una nave lunga 144 metri, con un equipaggio di 168 persone. La fregata italiana Alpino scorta la Global Sumud Flotilla nel suo viaggio verso Gaza che ha l'obiettivo di rompere il. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Gaza, la nave di Freedom Flotilla si avvicina alla costa: “La marina di Israele è diretta verso di noi per fermarci”
Freedom Flotilla, soldati Idf a bordo al largo della costa di Gaza. Tra gli arrestati anche l'attivista messinese Antonio Mazzeo
La Global Sumud Flotilla è ripartita verso Gaza e secondo le ultime informazioni è a qualche giorno di navigazione dalla costa palestinese. Ma cosa può succedere ora? La questione delle acque territoriali di Gaza è di difficile interpretazione. Israele applica u
Flotilla, quanto costa la fregata italiana che scorta le navi? A bordo 168 uomini, cannoni e sistema missilistico
Flotilla, quanto costa la fregata italiana che scorta le navi? A bordo 168 uomini, cannoni e sistema missilistico - La fregata italiana Alpino scorta la Global Sumud Flotilla nel suo ...
Flotilla – "Se fosse attaccata una barca italiana, la Marina potrebbe rispondere. Il blocco navale israeliano? È illegittimo" - Il professore di diritto internazionale spiega cosa potrebbe fare la fregata Alpino a protezione della Flotilla diretta a Gaza