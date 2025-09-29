flotilla propaganda mascherata da missione umanitaria a 48 ore dallo scontro

Le navi della Global Sumud Flotilla hanno superato Creta e ora puntano verso sud-est, in direzione della Striscia di Gaza. Mancano meno di 48 ore al loro arrivo nella zona di guerra e la tensione cresce di ora in ora. A questo punto nessuno scenario è escluso, soprattutto se le imbarcazioni tenteranno di violare il blocco navale israeliano, in vigore da anni per impedire il traffico di armi verso Hamas. Gli organizzatori parlano di « missione umanitaria», ma la versione ufficiale non regge alla prova dei fatti. Lo ha spiegato senza mezzi termini il ministero degli Esteri israeliano: «La Flotilla ha respinto la proposta del governo italiano e del Vaticano di scaricare tutti gli aiuti a Cipro e trasferirli pacificamente a Gaza, così come aveva già respinto altre due proposte israeliane. 🔗 Leggi su Panorama.it

