Flotilla propaganda mascherata da missione umanitaria a 48 ore dallo scontro
Le navi della Global Sumud Flotilla hanno superato Creta e ora puntano verso sud-est, in direzione della Striscia di Gaza. Mancano meno di 48 ore al loro arrivo nella zona di guerra e la tensione cresce di ora in ora. A questo punto nessuno scenario è escluso, soprattutto se le imbarcazioni tenteranno di violare il blocco navale israeliano, in vigore da anni per impedire il traffico di armi verso Hamas. Gli organizzatori parlano di « missione umanitaria», ma la versione ufficiale non regge alla prova dei fatti. Lo ha spiegato senza mezzi termini il ministero degli Esteri israeliano: «La Flotilla ha respinto la proposta del governo italiano e del Vaticano di scaricare tutti gli aiuti a Cipro e trasferirli pacificamente a Gaza, così come aveva già respinto altre due proposte israeliane. 🔗 Leggi su Panorama.it
Global Flotilla, Greta Thunberg: Minacce della propaganda genocida israeliana non ci fermeranno – Il video
Greta sfida Israele: "Propaganda genocida". E sul Tevere sfila la Flotilla de' noantri
Global Sumud Flotilla, il giallo del “drone fantasma” tra propaganda e teatrini politici
Paolo De Montis dalla Flotilla chiarisce la posizione e le decisioni della delegazione italiana, dal momento che alcuni giornali e Propaganda Live parlano di defezioni e di divisioni. La Sumud continua il suo viaggio, nonostante “inviti” e strumentalizzazioni vari - X Vai su X
#propagandalive Italiani lasciano la Sumud Flotilla, il commento di Diego Bianchi: "Ci vuole anche coraggio a non fare l'eroe" - facebook.com Vai su Facebook
Crosetto incontra la portavoce della Flotilla, cosa le ha detto per convincerla a fermare la missione - Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato la portavoce della delegazione italiana sulla Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia ... Come scrive fanpage.it
Flotilla, giornalista cacciata dalla missione. Attivisti: "Non ha rispettato le regole" - Bollata come “giornalista pericolosa” per aver rivelato “informazioni sensibili” sulla missione umanitaria verso la Striscia di Gaza. tg24.sky.it scrive