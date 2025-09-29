Flotilla | Mercoledì saremo nella zona di intercettazione giovedì a Gaza

Lettera43.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Global Sumud Flottila prevede di raggiungere la Striscia di Gaza giovedì 2 ottobre. Lo ha comunicato lunedì mattina Tony Lapiccirella, uno degli italiani a bordo della missione che mira ad aprire un corridoio umanitario permanente. «Tra due giorni saremo nella zona di intercettazione e fra tre a Gaza», ha detto. «Non è mai stato preso in considerazione di fermarci a Cipro o altri cambiamenti della rotta», ha specificato dopo il rientro di 10 italiani, in seguito agli appelli arrivati dal governo e dal presidente della Repubblica. Al momento sono 530 le persone che stanno partecipando alla missione, di cui circa 40 sono italiani. 🔗 Leggi su Lettera43.it

flotilla mercoled236 saremo nella zona di intercettazione gioved236 a gaza

© Lettera43.it - Flotilla: «Mercoledì saremo nella zona di intercettazione, giovedì a Gaza»

In questa notizia si parla di: flotilla - mercoled

flotilla mercoled236 saremo zonaFlotilla a due giorni dalla zona ad alto rischio, il capitano della Zefiro: «Ci uccideranno». La denuncia degli ammutinati: troppo protagonismo poca trasparenza - Lo dice Benedetta Scuderi, europarlamentare di Avs che si trova a bordo della Flotilla. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Mercoled236 Saremo Zona