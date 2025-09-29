Flotilla | Mercoledì saremo nella zona di intercettazione giovedì a Gaza
La Global Sumud Flottila prevede di raggiungere la Striscia di Gaza giovedì 2 ottobre. Lo ha comunicato lunedì mattina Tony Lapiccirella, uno degli italiani a bordo della missione che mira ad aprire un corridoio umanitario permanente. «Tra due giorni saremo nella zona di intercettazione e fra tre a Gaza», ha detto. «Non è mai stato preso in considerazione di fermarci a Cipro o altri cambiamenti della rotta», ha specificato dopo il rientro di 10 italiani, in seguito agli appelli arrivati dal governo e dal presidente della Repubblica. Al momento sono 530 le persone che stanno partecipando alla missione, di cui circa 40 sono italiani. 🔗 Leggi su Lettera43.it
