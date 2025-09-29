Flotilla mercoledì nella zona a rischio giovedì a Gaza L' unico modo per aprire un canale umanitario permanente

Nuova pausa inaspettata per la Global Sumud Flotilla, la quale fa sapere sui suoi canali social che «la flotta è momentaneamente in pausa per il guasto al motore» della barca. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

