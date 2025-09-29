Flotilla mercoledì in acque Gaza Nuovi bombardamenti nella Striscia

Tv2000.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Striscia continuano i bombardamenti, anche oggi sono decine le vittime. Prosegue, inoltre, la navigazione della Flotilla verso Gaza. Servizio di Maurizio Di Schino e Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

flotilla mercoled236 acque gazaFlotilla mercoledì nella zona a rischio, giovedì arrivo a Gaza - Le 42 imbarcazioni umanitarie navigano al momento ancora in acque internazionali e prevedono di arrivare giovedì. Secondo tg24.sky.it

flotilla mercoled236 acque gazaFlotilla, Carnimeo: “La protesta pacifica in acque internazionali è legittima e non si può usare alcun sistema per impedirla” - L'Italia ha inviato la fregata Alpino per assistenza alle navi in navigazione ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

