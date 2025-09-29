Flotilla l’incubo delle prossime 48 ore | rischio attacco e mediazione all’ultimo minuto Tragedia vicina
Un incubo che si consuma lentamente, metro dopo metro, mentre la Flotilla avanza nel Mediterraneo con il suo carico di attivisti, parlamentari e tensioni internazionali. Le imbarcazioni continuano a seguire la rotta verso sud, ma intorno a loro il mare non è più soltanto un orizzonte: è diventato lo specchio di un conflitto che rischia di esplodere da un momento all’altro. A Roma si vive con il fiato sospeso. Ministri, diplomatici e leader dell’opposizione restano collegati senza sosta, con la sensazione che ogni ora in più avvicini lo scenario che nessuno vuole vedere. Il governo italiano descrive la situazione come una prova estrema. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
