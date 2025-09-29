Flotilla le garanzie del presidente israeliano Herzog all' Italia | li bloccheremo ma niente azioni letali
Una corsa contro il tempo. Per scongiurare il peggio: un attacco della Marina israeliana alla Flotilla. Con conseguenze imponderabili. È stata un?altra giornata febbrile per la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: flotilla - garanzie
Attacco a Flotilla, Crosetto prima condanna poi frena: "In acque israeliane no garanzie di sicurezza, in arrivo seconda nave in soccorso" - VIDEO
Gaza, Cgil di nuovo in piazza: "Garanzie per la sicurezza dalla Global Sumud Flotilla"
Flotilla, Delia (Global Movement to Gaza): “Pronti al dialogo ma servono garanzie, non provocazioni”
Gaza, Cgil di nuovo in piazza: "Garanzie per la sicurezza dalla Global Sumud Flotilla" https://ift.tt/uYwmclZ https://ift.tt/sNCMPyj - X Vai su X
La Global Sumud Flotilla per Gaza denuncia attacchi con droni ed esplosioni. Tajani chiede a Israele garanzie per i civili italiani a bordo. - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, le garanzie del presidente israeliano Herzog all'Italia: li bloccheremo, ma niente azioni letali - ambasciatore italiano Luca Ferrari e il presidente israeliano Herzog è servito a tracciare alcune linee rosse. Segnala ilmessaggero.it
Flotilla, l'allarme di Crosetto: «Rischi drammatici». Il piano B delle navi: direzione Egitto e aiuti dal valico di Rafah - L’incontro avviene a due passi da San Pietro, in una stazione dei Carabinieri. Come scrive ilmessaggero.it