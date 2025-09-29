Flotilla l’appello disperato alle istituzioni per salvarli dalla minaccia di Israele

Ci rivolgiamo con la massima urgenza e con un senso di profonda responsabilità morale alle più alte autorità della nostra nazione, a quanti ricoprono ruoli di responsabilità all’interno delle nostre istituzioni e a tutti coloro che detengono la voce e il potere di influenzare il corso degli eventi. La nostra è una supplica che nasce dalla paura e dalla solidarietà e non può essere ignorata in un momento così critico della storia internazionale. A muovere questo accorato appello è Luigi Ciotti, che chiede con forza che si agisca con fermezza e risolutezza per proteggere i nostri concittadini e tutti i partecipanti alla missione della Global Sumud Flottilla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

