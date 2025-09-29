Flotilla l’annuncio dei parlamentari Pd | Ci fermeremo al primo alt da parte di Israele Ma Avs non ci sta
Pronti a lasciare la nave. I parlamentari del Partito Democratico che sono sulla Flotilla, l’imbarcazione diretta verso Gaza, lanciano una linea soft. E annunciano che, al primo alt da parte delle forze armate israeliane, si fermeranno. Ma i parlamentari di Avs dicono di voler andare comunque avanti. “Nessuno forzerà il blocco”. “ Crediamo che nessuna delle imbarcazioni forzerà il blocco, perché si tratta di una missione pacifica e non violenta: queste sono le regole di ingaggio fin dall’inizio “, spiegano il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Annalisa Corrado. Sono entrambi del Pd e si trovano con altre sei persone a bordo della Karma, la nave dell’Arci, che naviga nel Mediterraneo assieme alle oltre quaranta navi umanitarie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: flotilla - annuncio
Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |L'annuncio: «Arriveremo entro 7 giorni»
L’annuncio di Greta Thunberg: Stiamo per partire per Gaza per Global Sumud Flotilla – Il video
"Sciopero generale se attaccano la Flotilla diretta a Gaza", l'annuncio di Usb
#intanto Flotilla, l'annuncio in diretta: "Mercoledì saremo nella zona a rischio, giovedì a Gaza" - X Vai su X
Fanpage.it. . Dopo l’appello di Mattarella, arriva l'annuncio della delegazione italiana della Global Sumud Flotilla ? - facebook.com Vai su Facebook
I parlamentari Pd sulla Flotilla: 'Al primo alt di Israele ci fermeremo'. Crosetto: 'Rischio di incidenti per il numero di navi' - " Non vogliamo forzare blocchi ma portare aiuti, chi è nell'illegalità è Israele quando attacca in acque internazionali. Si legge su ansa.it
I parlamentari Pd sulla Flotilla: 'Al primo alt di Israele ci fermeremo' - "Non vogliamo forzare blocchi ma portare aiuti, chi è nell'illegalità è Israele quando attacca in acque internazionali. Secondo ansa.it