Pronti a lasciare la nave. I parlamentari del Partito Democratico che sono sulla Flotilla, l’imbarcazione diretta verso Gaza, lanciano una linea soft. E annunciano che, al primo alt da parte delle forze armate israeliane, si fermeranno. Ma i parlamentari di Avs dicono di voler andare comunque avanti. “Nessuno forzerà il blocco”. “ Crediamo che nessuna delle imbarcazioni forzerà il blocco, perché si tratta di una missione pacifica e non violenta: queste sono le regole di ingaggio fin dall’inizio “, spiegano il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Annalisa Corrado. Sono entrambi del Pd e si trovano con altre sei persone a bordo della Karma, la nave dell’Arci, che naviga nel Mediterraneo assieme alle oltre quaranta navi umanitarie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Flotilla, l’annuncio dei parlamentari Pd: “Ci fermeremo al primo alt da parte di Israele”. Ma Avs non ci sta