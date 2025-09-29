Flotilla la Svezia molla Greta | Nessuna assistenza diplomatica

Greta Thunberg ha vissuto momenti migliori, non v’è dubbio. Dopo aver abbandonato le battaglie per il clima per sostenere la Palestina, l’attivista è partita per Gaza con la Global Sumud Flotilla ma recentemente ha abbandonato il direttivo tra litigi, gelosie e protagonismi. Ora deve fare i conti con un’altra tegola: non può contare sull’appoggio della Svezia. Sì, perché Stoccolma ha di fatto scaricato Greta. Come riportato dalla Stampa, il ministero degli Esteri svedese ha ribadito di non avere nessuna “possibilità di fornire assistenza consolare in mare”. Una replica di quanto accaduto lo scorso giugno, quando la ventiduenne venne fermata sull’altra flottiglia e rimpatriata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

