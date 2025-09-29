Flotilla la prima apertura di Israele | Non useremo forza letale contro gli attivisti

A dichiararlo è stato il presidente Isaac Herzog durante un colloquio con l'ambasciatore italiano in Israele, Luca Ferrari. Le prossime ore saranno comunque decisive e permetteranno di comprendere in che modo lo Stato ebraico ha intenzione di gestire la questione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

