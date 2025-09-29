Meno di 400 miglia marine dividono la Flotilla dalle acque a largo della Grecia a quelle di fronte a Israele e la Striscia di Gaza. Per gli attivisti il problema principale resta l’apertura di «un corridoio umanitario» che, scandisce la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, «vorremmo fosse permanente». A pensarci bene altri corridoi sicuri ci sono già. Diverse soluzioni sono state prospettate: la consegna nel porto israeliano al porto di Ashkelon, a una manciata di chilometri a nord della Striscia di Gaza. Gli attivisti hanno rifiutato. Così come hanno rimbalzato quella del governo italiano (scarico a Cipro) con la mediazione e l’impegno del Patriarcato latino di Gerusalemme di attivare i propri canali per far giungere ai gawawi le 250 tonnellate raccolte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Flotilla, la grande bufala dei corridoi umanitari