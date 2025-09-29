Flotilla Germania | Esiste il rischio di un intervento violento da parte di Israele

Lapresse.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Germania ha invitato il governo israeliano a “rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale”, mentre la Global Sumud Flotilla continua a navigare verso la Striscia di Gaza. “A nostro avviso, esiste il rischio di un intervento violento da parte di Israele per fermare questa flottiglia, e naturalmente lo stiamo segnalando”, ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Josef Hinterseher aggiungendo: “Abbiamo chiesto che venga garantita senza eccezioni la protezione di tutte le persone a bordo, compresi i cittadini tedeschi”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

flotilla germania esiste il rischio di un intervento violento da parte di israele

© Lapresse.it - Flotilla, Germania: "Esiste il rischio di un intervento violento da parte di Israele"

In questa notizia si parla di: flotilla - germania

Nella flotilla per Gaza c’è anche la ong bandita in Germania e altrove dopo il 7 ottobre

flotilla germania esiste rischioFlotilla, Germania: "Esiste il rischio di un intervento violento da parte di Israele" - (LaPresse) La Germania ha invitato il governo israeliano a “rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale”, mentre la Global ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com

flotilla germania esiste rischioFlotilla, Crosetto condanna gli attacchi e invia una seconda nave: “Ma nell’area di Gaza non potremo garantire sicurezza”. Pd e M5s contro Meloni: “Attacca la ... - La Global Samud Flotilla annuncia su Telegram una “conferenza stampa di emergenza” per allertare la comunità internazionale in merito a “informazioni credibili di intelligence che indicano che è proba ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Germania Esiste Rischio