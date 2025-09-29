Flotilla Germania | Esiste il rischio di un intervento violento da parte di Israele

La Germania ha invitato il governo israeliano a “rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale”, mentre la Global Sumud Flotilla continua a navigare verso la Striscia di Gaza. “A nostro avviso, esiste il rischio di un intervento violento da parte di Israele per fermare questa flottiglia, e naturalmente lo stiamo segnalando”, ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Josef Hinterseher aggiungendo: “Abbiamo chiesto che venga garantita senza eccezioni la protezione di tutte le persone a bordo, compresi i cittadini tedeschi”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Flotilla, Germania: "Esiste il rischio di un intervento violento da parte di Israele"

Nella flotilla per Gaza c’è anche la ong bandita in Germania e altrove dopo il 7 ottobre

NELLA FLOTILLA PER GAZA C'E' ANCHE LA ONG BANDITA IN GERMANIA E ALTROVE DOPO IL 7 OTTOBRE | di Giulio Meotti Gli attacchi di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, che hanno causato oltre 1.200 morti, sono stati celebrati dall’organizzazio - facebook.com Vai su Facebook

Nella flotilla per Gaza c'è anche la ong bandita in Germania e altrove dopo il 7 ottobre, celebratrice dei massacri portati avanti da Hamas. Di @GiulioMeotti - X Vai su X

