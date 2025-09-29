Flotilla Crosetto | Rischi drammatici dal tentativo di rompere il blocco navale | La portavoce italiana | Avanti fino a Gaza | Meloni sente Trump
Le imbarcazioni della spedizione arriveranno nella Striscia entro 4-7 giorni. Trump ottimista su un accordo sulla Striscia. Hamas sul piano Usa: "Non abbiamo ricevuto alcuna proposta".
Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella
Flotilla, domani il ministro Crosetto riferisce in aula alla Camera
Attacchi Flotilla, caos alla Camera: opposizioni occupano l’Aula, Crosetto atteso domani
Flotilla, l'allarme di Crosetto: «Rischi drammatici». Il piano B delle navi: direzione Egitto e aiuti dal valico di Rafah - L'incontro avviene a due passi da San Pietro, in una stazione dei Carabinieri.
Crosetto: "Si rischiano effetti drammatici". Flotilla spiata dai droni