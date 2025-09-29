Se la Global Sumud Flotilla decidesse di intraprendere azioni per forzare un blocco navale “si esporrebbe a pericoli elevatissimi e non gestibili”. È il timore espresso dal ministro della Difesa Guido Crosetto agli attivisti in navigazione verso Gaza. Crosetto ha incontrato nel pomeriggio la portavoce della delegazione italiana di Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, e le altre esponenti del movimento Simona Moscarelli e Giorgina Levi, a seguire impegnate in incontri con i leader dei partiti di opposizione. L’incontro con Crosetto si è tenuto nel Comando della Compagnia Carabinieri Roma-San Pietro ed è stato per il ministro l’occasione per rappresentare nuovamente le preoccupazioni per una possibile forzatura di un blocco navale israeliano da parte degli attivisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, Crosetto e Tajani: “Rischi se forza blocco”. L’opposizione: “Governo la protegga”