Flotilla Crosetto e Tajani | Rischi se forza blocco L’opposizione | Governo la protegga
Se la Global Sumud Flotilla decidesse di intraprendere azioni per forzare un blocco navale “si esporrebbe a pericoli elevatissimi e non gestibili”. È il timore espresso dal ministro della Difesa Guido Crosetto agli attivisti in navigazione verso Gaza. Crosetto ha incontrato nel pomeriggio la portavoce della delegazione italiana di Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, e le altre esponenti del movimento Simona Moscarelli e Giorgina Levi, a seguire impegnate in incontri con i leader dei partiti di opposizione. L’incontro con Crosetto si è tenuto nel Comando della Compagnia Carabinieri Roma-San Pietro ed è stato per il ministro l’occasione per rappresentare nuovamente le preoccupazioni per una possibile forzatura di un blocco navale israeliano da parte degli attivisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: flotilla - crosetto
Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella
Flotilla, domani il ministro Crosetto riferisce in aula alla Camera
Attacchi Flotilla, caos alla Camera: opposizioni occupano l’Aula, Crosetto atteso domani
La Flotilla fa rotta verso sud. Crosetto: effetti drammatici. L’opposizione: proteggetela - X Vai su X
Crosetto avverte la Flotilla: “Forzare il blocco navale sarebbe pericoloso e dalle conseguenze drammatiche” https://gazzettadelsud.it/?p=2106422 - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Crosetto e Tajani: “Rischi se forza blocco”. L’opposizione: “Governo la protegga” - Se la Global Sumud Flotilla decidesse di intraprendere azioni per forzare un blocco navale "si esporrebbe a pericoli elevatissimi e non gestibili". Da lapresse.it
Flotilla "kamikaze". Crosetto avverte: "Rischi elevatissimi effetti drammatici" - Dal governo alle forze di opposizione, una girandola di incontri per la delegazione italiana della Global Sumud Flotilla. Da msn.com